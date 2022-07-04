Два генерала стали Героями России

4 июл. 19:35

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.

Высокопоставленные военные награждены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, - передает РИА Новости.

С предложением о награждении командующего группировки "Центр" и заместителя командующего Восьмой армии Южного военного округа ранее выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, накануне российские войска под управлением Лапина и Абачева замкнули кольцо вокруг Лисичанска.