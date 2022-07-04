В Роспотребнадзоре разъяснили новые ковидные правила для путешественников

4 июл. 19:19

Ряд антикоронавирусных мер остается в силе при въезде в Россию, хотя большая часть ограничений уже отменена, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Так, гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия - сдавать ПЦР-тест", - пояснили в ведомстве.

В то же время, если у путешественника есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, ПЦР-тест сдавать не требуется.

Россиянам и гражданам стран-членов ЕАЭС, прибывающих по суше, заполнять анкеты и сдавать тесты не нужно.

Еще одно послабление: сдавшим ПЦР-тест после въезда в РФ можно не изолироваться до получения результата.