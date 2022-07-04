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Оренбург примет Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Пресс-служба XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана

Нынешней осенью в Оренбурге пройдет форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

"Готовимся к проведению очередного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет осенью в Оренбурге", - сказал Мишустин, передает Sputnik Казахстан.

Форум будет посвящен актуальной теме - снятию инфраструктурных ограничений в торговле.

Напомним, предыдущий форум прошел в сентябре 2021 года. Президенты Казахстана и РФ выступили в пленарном заседании форума из-за пандемии в онлайн-формате.

ФОТО Пресс-служба XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана
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