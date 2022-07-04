В Дагестане обнаружена древнейшая печать V-VI веков

4 июл. 18:50

Археологи обнаружили в Дербентском районе Дагестана печать сасанидской эпохи. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова.

По его словам, печать была найдена между крепостными воротами "Кырхляр-капы" и "Джарчи-капы".

"Прямо сейчас в ходе археологических раскопок на участке строительства ландшафтного парка между крепостными воротами "Кырхляр-капы" и "Джарчи-капы" найдена сасанидская печать царей Дербента (V-VI веков)", - поведал Пирмагомедов.

Глава Дербента отметил, что находка является еще одним доказательством великого исторического наследия Дербента.