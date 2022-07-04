Новые таблетки от коронавируса зарегистрированы в России

4 июл. 18:57

Минздрав России зарегистрировал созданный "ПСК Фарма" препарат для лечения Covid-19 на основе нирматрелвира, следует из госреестра лекарственных средств.

Препарат производится в форме таблеток с дозировкой 150 мг. Согласно инструкции он применяется для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, а также с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого.

Новый препарат нужно применять одновременно с ритонавиром. Его использование возможно только под наблюдением врача, пишет ТАСС.