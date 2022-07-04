РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новые таблетки от коронавируса зарегистрированы в России

Новые таблетки от коронавируса зарегистрированы в России

Минздрав России зарегистрировал созданный "ПСК Фарма" препарат для лечения Covid-19 на основе нирматрелвира, следует из госреестра лекарственных средств.

Препарат производится в форме таблеток с дозировкой 150 мг. Согласно инструкции он применяется для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, а также с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого.

Новый препарат нужно применять одновременно с ритонавиром. Его использование возможно только под наблюдением врача, пишет ТАСС.

725 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version