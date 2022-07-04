В Европе расследуют причины гибели мигрантов

В конце июня при попытке пересечь границу Марокко и испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки, погибло 23 мигранта. Марокканские власти сообщили, что смерть людей наступила в результате "давки". Кроме того, пострадало 140 сотрудников правоохранительных органов.

Middle East Eye сообщает, что около двух тысяч нелегальных мигрантов, в основном из стран Африки, попытались перелезть через ограждение с колючей проволокой, при этом более 100 человек смогло проникнуть на территорию испанского автономного города. Испанские анклавы ранее не раз подвергались критике за нарушение прав и свобод человека. Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил об "унижающем человеческое достоинство обращении с африканскими мигрантами" и призвал к немедленному расследованию этого вопроса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, в свою очередь, выразил готовность сотрудничать в расследовании гибели мигрантов, и сообщил о начале трех отдельных расследований: одного - прокуратурой Испании, других двух - прокуратурой Марокко и уполномоченным по правам человека Испании.

Прокуратура Марокко также выдвинула обвинения против 65 мигрантов, в основном граждан Судана, за попытку нелегального пересечения границы, сообщил адвокат защиты в Рабате. И хотя попыток прорваться в испанский анклав было много, последняя привела к самому большому числу жертв среди мигрантов за многие годы.

Западно-средиземноморский маршрут

По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, в 2018 году число нелегальных мигрантов - тех, кто въехал в Европу нетрадиционными способами, например, на лодках - выбравших западно-средиземноморский маршрут через Испанию, Марокко и Алжир, "значительно увеличилось, достигнув в том году рекордного уровня в 56 тысяч человек".

В 2021 году этим маршрутом воспользовалось почти 18,5 тыс. мигрантов, намеревающихся попасть в Европу. Большинство из них - выходцы из Алжира и Марокко. Мигранты из стран Африки к югу от Сахары также пользуются этим маршрутом. Чтобы помешать мигрантам пользоваться маршрутом, Марокко и Испания разработали комплекс мер безопасности, включающий в себя заборы с колючей проволокой, камеры наблюдения и вооруженных пограничников, патрулирующих испано-марокканскую границу по обе стороны в Мелилье и Сеуте, еще одном испанском анклаве. Но эти границы, как и многие другие, оставались местом смертельной опасности для мигрантов на протяжении десятилетий.

По данным Amnesty International, в 2005 году в столкновениях с марокканской и испанской полицией погибли не менее 13 человек. В феврале 2014 года 15 человек погибли при попытке добраться до сеутского пляжа Эль-Тарахал, тогда испанские пограничники применили против мигрантов снаряжение для разгона демонстраций.

Мелилья и Сеута

Испанские анклавы Сеута и Мелилья - единственные сухопутные границы Европейского союза с Африкой. Мелилья впервые перешла под власть Испании в 1497 году, а Сеута была передана Испании в 1668 году по Лиссабонскому договору. Но как только Марокко получило независимость в 1956 году после десятилетий правления французов и испанцев, Испания отказалась включить Мелилью и Сеуту в состав марокканских территорий. С 1995 года оба портовых города получили статус автономных.

Испания отказывается обсуждать возвращение анклавов Марокко, утверждая, что за последние пять десятилетий города стали неотъемлемой частью страны. Но из-за строгой пограничной политики и сообщений о чрезмерном применении силы со стороны пограничников анклавы все чаще подвергаются критике со стороны правозащитных организаций.

Западная Сахара

Для Испании и Марокко границы в Мелилье и Сеуте стали темой постоянных дипломатических споров. Один из таких конфликтов - вопрос о Западной Сахаре, бывшей испанской колонии, аннексированной Марокко в 1975 году. С точки зрения Марокко - это суверенная территория, с точки зрения Алжира - независимая территория. Поэтому когда Испания разрешила генсеку фронта ПОЛИСАРИО, выступающего за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахиму Гали пройти лечение от коронавируса в испанской больнице в апреле 2021 года, в Марокко выразили недовольство этим шагом.

Правительство Марокко предупредило, что разрешение на лечение лидера Фронта ПОЛИСАРИО приведет к "последствиям". В мае 2021 года марокканское правительство намеренно ослабило пограничный контроль, в результате чего 8 тысяч мигрантов перебрались по морю в испанский анклав Сеута. В марте 2022 года Испания объявила об изменении своей позиции в отношении Западной Сахары после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал марокканскую инициативу по предоставлению автономного статуса Западной Сахаре под суверенитетом Марокко, представленную в 2007 году. С тех пор дипломатические отношения между Испанией и Марокко стали налаживаться.