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Лондон не пойдет на нарушение конвенции Монтрё ради вывоза украинского зерна

Лондон не пойдет на нарушение конвенции Монтрё ради вывоза украинского зерна

Великобритания не рассматривает возможность нарушить конвенцию Монтрё ради того, чтобы обеспечить вывоз зерна с территории Украины по морю, - заявил сегодня в Палате общин британского парламента премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, может ли Лондон нарушить конвенцию, передает ТАСС.

"Мы изучаем возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, чтобы вывозить зерно в меньших количествах, чем позволил бы гигантский морской конвой в Черном море. Мы изучаем все возможные варианты, в том числе вывоз зерна небольшими партиями", - добавил он. 

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