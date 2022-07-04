Отравление неизвестными таблетками произошло в частном детсаду в Краснодаре

4 июл. 18:41

Три ребенка отравились в частном детском саду в Краснодаре, такое сообщение распространила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара организовала проверку по факту отравления троих детей в возрасте от трех до четырех лет веществом, похожим на таблетки, обнаруженные в районе частного детского сада", - говорится в нем.

Дети получили всю необходимую медицинскую помощь, в данный момент они находятся дома.

Надзорное ведомство даст оценку услуг, оказываемых в детском саду. Параллельно проверку проводит полиция.