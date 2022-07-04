Казахстан призвал прикаспийские страны создать продовольственный хаб и использовать транзитные связи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны создать коллективный продовольственный хаб для увеличения взаимной торговли и использования потенциала различных транспортных связей региона. "Наблюдается значительный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном – в 2,3 раза, а с Ираном и Туркменистаном – в 2 раза. Наш экспорт высококачественной пшеницы (около 5 млн тонн) и продовольственной пшеницы (около 1,5 млн тонн) составляет большую долю от этих показателей. У нас в запасах более 1 млн тонн масличных культур. У Казахстана также есть значительный потенциал для увеличения экспорта мяса и молочной продукции", - цитирует Токаева Caspian News.

"Системная интеграция между этими центрами и Каспийским продовольственным хабом открыла бы новые возможности для эффективного взаимодействия между фермерами, покупателями, перевозчиками, продавцами и потребителями. И, самое главное, это обеспечило бы надежные гарантии на продажу всей поставляемой продукции", - сказал президент Казахстана в ходе выступления на шестом саммите прикаспийских государств, состоявшемся в Ашхабаде 29 июня.

Токаев подчеркнул необходимость развития современной логистической инфраструктуры для укрепления торгового сотрудничества между прикаспийскими странами. "Именно поэтому мы предложили создать Каспийский продовольственный хаб, который позволил бы увеличить взаимную торговлю при минимальных затратах", - сказал президент, напомнив, что в Казахстане приступил к строительству современных распределительных центров с высокотехнологичными системами складирования, хранения и реализации продуктов питания.

Президент Казахстана также призвал прикаспийские прибрежные государства использовать потенциал железной дороги Север-Юг, связывающей Казахстан, Туркменистан и Иран: "Мы могли бы максимально использовать пропускные способности железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива. Это новое логистическое решение позволяет нам преодолеть более 6000 км всего за 12 дней".

Токаев также говорил о необходимости более широкого использования Транскаспийского морского пути в нынешних условиях, когда традиционные грузовые маршруты нарушены: "Роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем значительно возросла. По итогам пяти месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот со странами Каспийского региона - более чем на 9%". Токаев пояснил, что Казахстан уже начал модернизацию своей портовой инфраструктуры и расширение морского флота для увеличения объема грузоперевозок по морю".

19 июня президенты Казахстана и Ирана приняли участие в церемонии запуска железнодорожного сообщения из Казахстана в Турцию через Иран. Соглашение о транзите между Ираном и Казахстаном, подписанное 23 мая, требует, чтобы грузы из Китая в Европу переключился на иранский маршрут. До этого китайские грузы доставляли в Европу через Россию по сухопутному маршруту к северу от Каспийского моря. "Мы протестировали первый контейнер для железнодорожного сообщения, чтобы посмотреть, сколько времени требуется грузу для пересечения границы с Китаем, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и далее отправки в Турцию, чтобы показать, что есть новый, более короткий маршрут доступа в Европейский союз, другие страны", - сказал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов (на фото справа).