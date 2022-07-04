Лайнеры АЗАЛ будут летать в Ташкент чаще

4 июл. 18:29

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) увеличат частоту авиарейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в Ташкент до трех в неделю.

Авиарейсы по маршруту Баку-Ташкент-Баку будут выполняться, начиная с 25 июля, по понедельникам, средам и субботам, билеты на них можно приобрести на сайте авиакомпании и в кассах, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, еще весной 2022 года появилась информация о том, что узбекская авиакомпания Fly Khiva Group совместно с AZAL со 2 апреля запускает прямой рейс из Азербайджана в Узбекистан. Полеты выполнялись по маршруту Баку - Ташкент - Баку раз в неделю - по субботам, а с 4 мая планировалось добавить вылет еще и по средам.