Власти Клайпеды сносят мемориал советским воинам

4 июл. 18:16

В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, - сообщил сегодня мэр города Витаутас Грубляускас.

"Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут", - цитирует Грубляускаса РИА Новости со ссылкой на LRT (Литовское радио и телевидение).

Как сообщил замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис, работы по демонтажу обойдутся городу в 18 тыс евро. Ожидается, что все элементы мемориала будут демонтированы до 6 июля, сообщает LRT.

Напомним, ранее горсовет Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас.