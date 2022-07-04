Катар и США обсудили восстановление СВПД

4 июл. 17:59

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Катара Мохаммеда бин Абдуррахмана Аль-Тани и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ходе беседы стороны поговорили о ходе переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Кроме того, Аль-Тани и Блинкен обсудили состояние двусторонних связей между Катаром и США, включая пути их расширения в ряде областей.

В рамках разговора также затрагивались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, передает агентство Anadolu.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в Дохе 29-30 июня.