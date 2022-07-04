Ушел из жизни режиссер "Ералаша" Юлий Файт

4 июл. 17:49

Советский и российский режиссер Юлий Файт умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил киновед Евгений Марголит.

Он подчеркнул, что причиной смерти стал инфаркт. "Это классическая режиссерская болезнь. То, что называлось раньше "разрыв сердца", - цитирует Марголита РИА Новости.

Юлий Файт родился 27 марта 1937 года. В 1960 году окончил ВГИК, режиссерскую мастерскую Михаила Ромма. Первый полнометражный фильм снял в 1964 году по мотивам рассказов Юрия Нагибина: "Пока фронт в обороне". Файт снимал сюжеты для "Альманаха кинопутешествий", а также телевизионные и документальные фильмы. Кроме того, он режиссировал несколько номеров киножурнала "Ералаш", последний из них вышел в 2004 году.