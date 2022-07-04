Тушению пожара в лесополосе Караганды мешает сильный ветер

4 июл. 17:46

Пожар, вспыхнувший сегодня в лесополосе Караганды, продолжает пылать – потушить его мешает сильный ветер, - сообщает "Хабар 24".

По предварительным подсчетам, общая площадь возгорания составляет 200 га. Локализовать очаг пока не удалось, дачный массив обесточен, так как в огне сгорела, по крайней мере, одна опора электропередачи, - передает Sputnik Казахстан.

"Горящих жилых домов, дач тоже нет. Есть вдоль дачных массивов горящие в отдельных местах заборы пристроек, стены сараев. Но работают подразделения ДЧС. Если сильно ветер нам не помешает, в скором времени мы дадим локализацию", - заверил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

Напомним, сообщение о пожаре на лесополосе поступило около 12 часов дня. Для недопущения в опасную зону населения была прикрыта автотрасса, а дачники - эвакуированы.