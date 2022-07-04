Азербайджан и Турция будут вместе бороться с нелегальными мигрантами

4 июл. 17:30

На заседании парламентского комитета Турции по внешней политике утвержден дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве в области безопасности между Турцией и Азербайджаном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Турции Селим Кыран.

В частности, документ также предусматривает взаимодействие в области противодействия торговле людьми и принудительному труду.

Селим Кыран отметил, что Турция придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в области безопасности. По его словам, правоохранительные органы двух стран осуществляются взаимные контакты и визиты на различных уровнях. "Совместно с Азербайджаном мы боремся с терроризмом, наркоторговлей, контрабандой, организованной преступностю", - цитирует его агентство Anadolu.

При этом замминистра отметил, что стороны оценивают новые возможности сотрудничества, включая взаимную поддержку при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Напомним, правительства Азербайджана и Турции подписали дополнительный протокол к соглашению о сотрудничестве в области безопасности 25 февраля 2020 года в Баку.