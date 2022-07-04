Правительство Херсонской области возглавил Сергей Елисеев

4 июл. 17:33

Военно-гражданская администрация Херсонской области сформировала свое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России, - сообщает официальный Telegram-канал ВГА региона.

"Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев", - написал временный глава области, передает ТАСС.

Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, - добавил Сальдо.

Председателем сформированного в Херсонской области правительства назначен ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Его замами стали россияне и херсонцы, ранее занимавшиеся политикой на Украине и в России.