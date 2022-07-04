Евросоюз не справится с зимой без российского газа

4 июл. 17:18

На предстоящую зиму Евросоюзу будет нечем полностью заменить российский газ, - заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Что касается ближайшей зимы, то варианта полной замены российского газа у стран Евросоюза нет, и они сами это признают", - поведал Чижов, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Европейская комиссия разработала план REPowerEU, предполагающий снижение импорта российского газа примерно на 100 млрд кубометров – на две трети – к концу года. Годом ранее Евросоюз импортировал из России 155 млрд кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.