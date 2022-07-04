Европа поставила на кон свое будущее ради Украины

4 июл. 16:59

Украинский проект Европы оказался провальным. Даже если подстрекателем и главным спонсором антироссийских движений в Украине были США, тем не менее, Евросоюз несет ответственность. Если бы Украина оказалась просто провалом ЕС, примерно таким же, как Афганистан для США, то не так было бы страшно. Но ведь Евросоюз, стараясь получить влияние в Украине, потерял свои гораздо более ценные связи с Россией, оставил себя без дешевой нефти и рискует остаться без газа. Все это бьет по экономике Евросоюза и угрожает ее политической стабильности. Пока что протесты в ЕС удается сдерживать демонизацией России и образом "Украины-жертвы". Но европейский зритель очень быстро может устать от чужих проблем и пойти против своего правительства. При самом экстремальном сценарии социально-экономические потрясения могут привести к сменам власти и выходу отдельных стран ЕС из его состава.