В Турцию едет премьер-министр Италии

4 июл. 16:50

Во вторник, 5 июля, премьер-министр Италии Марио Драги отправится с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

Вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итальянский премьер будет председательствовать на третьем заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Италия.

На нем будут обсуждаться текущее состояние и перспективы связей Рима и Анкары, являющихся стратегическими партнерами и союзниками по НАТО.

Также в ходе переговоров стороны обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам, отношениям Турции и ЕС, передает агентство Anadolu.