Открылись продажи билетов в дополнительные вагоны поездов, следующих из Крыма

4 июл. 16:44

Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" начал продажу билетов в дополнительные вагоны поездов, следующих из Крыма в города юга России, где работают аэропорты.

"Сегодня мы открыли продажу билетов в два дополнительных плацкартных вагона в поезде №425/426 Симферополь – Кисловодск на даты отправления из Симферополя – 6, 14, 22, 30 июля, 7, 15, 23, 31 августа, 8, 16, 24 сентября, 2, 16 октября; из Кисловодска – 08, 16, 24 июля, 1, 9,17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября", - сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Также добавлены два плацкартных вагона в поезд №395/396 Симферополь – Астрахань (через Волгоград) на даты отправления из Симферополя – 9, 17, 25 июля, 7, 2, 10, 18, 26 августа, 3, 11, 19, 27 сентября, 5 октября. Из Астрахани поезд в Крым отправляется 12, 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 14, 22, 30 сентября, 8 октября.

В ближайшее время компания обещает открыть продажу билетов в два купейных вагона в поезд №315/316 Симферополь – Адлер на все даты курсирования.