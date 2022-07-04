Мишустин: в России растет ВВП и промышленное производство

4 июл. 16:32

С января по май 2022 года ВВП России вырос на 0,5%, промышленное производство - на 3%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За пять месяцев объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении. Экономика пока остается в зеленой зоне. Рост ВВП в январе-мае текущего года, по оценке Министерства экономического развития, составил 0,5%", - рассказал премьер на пленарном заседании "Иннопрома".

По словам Мишустина, российская промышленность продемонстрировала устойчивость, "подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам", а "хорошие заделы" помогли экономике страны избежать "драматических сценариев".

По данным Минэкономики РФ, в апреле рост ВВП составил 1,3%, в марте - 4,1%, в феврале - 4,3%, в январе - 5,7%. Согласно майскому отчету Росстата, рост ВВП России в первом квартале оценивается в 3,5%.