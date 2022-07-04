Россия может помочь Саудовской Аравии со строительством железных дорог

4 июл. 16:26

Россия может принять участие в строительстве железных дорог в Саудовской Аравии. Об этом заявил торговый представитель РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец, выступая на сессии "Восточные горизонты российского бизнеса: новый виток развития сотрудничества".

В первую очередь он подчеркнул, что в Саудовской Аравии, в арабском регионе отношение к России весьма позитивное. "Официальная позиция страны - нейтралитет, а на уровне бизнеса это готовность к наращиванию сотрудничества практически во всех сферах. Важным направлением сотрудничества может стать участие HA в строительстве и эксплуатации железных дорог в Саудовской Аравии", - цитирует торгового представителя ТАСС.

Янковец акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день железные дороги в Саудовской Аравии совершенно не соответствуют масштабам королевства. Сейчас Эр-Рияд разработал программу строительства железных дорог и готов выделить на развитие железнодорожной сети примерно $50 млрд.