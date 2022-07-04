РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия может помочь Саудовской Аравии со строительством железных дорог

Россия может помочь Саудовской Аравии со строительством железных дорог

Россия может принять участие в строительстве железных дорог в Саудовской Аравии. Об этом заявил торговый представитель РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец, выступая на сессии "Восточные горизонты российского бизнеса: новый виток развития сотрудничества".

В первую очередь он подчеркнул, что в Саудовской Аравии, в арабском регионе отношение к России весьма позитивное. "Официальная позиция страны - нейтралитет, а на уровне бизнеса это готовность к наращиванию сотрудничества практически во всех сферах. Важным направлением сотрудничества может стать участие HA в строительстве и эксплуатации железных дорог в Саудовской Аравии", - цитирует торгового представителя ТАСС.

Янковец акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день железные дороги в Саудовской Аравии совершенно не соответствуют масштабам королевства. Сейчас Эр-Рияд разработал программу строительства железных дорог и готов выделить на развитие железнодорожной сети примерно $50 млрд.

1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version