Европа поставила на кон свое будущее ради Украины

Начиная с 2003 года Европейский союз становится все более активным игроком на Украине. Приход к власти Виктора Ющенко за счет революции – это, по сути, первая серьезная попытка Запада оторвать Украину от России и присоединить в той или иной форме к Евросоюзу. Тот эксперимент частично оказался удачным, но после прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году евроинтеграция затормозилась. Меньше чем через четыре года ЕС снова перешел в наступление. Когда Янукович отказался ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в Киеве начались беспорядки. На улицы вышли тысячи людей с флагами Евросоюза, требуя подписать соглашение.

Европейские политики уже в те дни начали понимать, что заигрывание Киева с ними ведет к хаосу и гражданской войне на их границах. Для недопущения этого 20 февраля 2014 года главы МИД трех стран – Германии, Польши и Франции – отправились в Киев. При их посредничестве Янукович и оппозиция подписали соглашение. По ее условиям, прекращалось насилие, Украина должна была вернуться к парламентско-президентской форме правления, создавалось правительство национального доверия и назначались досрочные выборы президента. Этой сделкой ЕС закрепил свое посредничество и по факту взял на себя роль гаранта стабильности на Украине. Однако уже на следующий день националисты из запрещенного в России "Правого сектора" перешли в наступление и захватили здание правительства. Янукович бежал.

Официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд раздает печенья на "майдане" в декабре 2013 года.

Часть Украины не согласилась с незаконной сменой власти в стране. После госпереворота Донбасс объявил о своей независимости, а Крым перешел в состав России. Хотя известно, что к госперевороту в большей степени руку приложили США, но это не снимает ответственности с ЕС, ведь "майданы" 2003 года и 2014 года проходили под знаменами сближения с Европой. После начала гражданской войны на Донбассе Евросоюз не самоустранился и оказался еще более вовлеченным в украинские дела. Во-первых, в форме финансовой поддержки разорявшейся Украины, во-вторых – как участник урегулирования конфликта на Донбассе.

Франция и Германия – две крупнейшие страны ЕС – сформировали формат "нормандской четверки" вместе с Украиной и Россией. Под их покровительством были подписаны минские соглашения, согласно которым Киев должен был дать ДНР и ЛНР автономию. Все последние 8 лет соглашения оставались в силе. Россия постоянно призывала ЕС оказать давление на Киев, чтобы он выполнил подписанные договоренности. Но вместо этого Париж и Берлин молча наблюдали за тем, как ВСУ занимались обстрелом Горловки, Макеевки, Донецка и Луганска. После прихода к власти Владимира Зеленского появились определенные надежды на возобновление минского процесса. В декабре 2019 года Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Зеленский встретились в Париже. Но толку от этих переговоров оказалось мало.

Встреча "нормандской четверки" (Путина, Макрона, Меркель и Зеленского) 9 декабря 2019 года в Париже

Украина вооружалась, ее армию обучали натовские инструкторы, а в некоторых городах, как Николаев и Очаков, начали возводить американские военные базы. Чем больше Запад поддерживал Киев, тем чаще ее чиновники заявляли о невозможности выполнить минские соглашения. В итоге все пришло к тому, что администрация Зеленского официально отказалась давать Донбассу автономию. Пиком напряжения и недопонимания стал отказ Брюсселя и Вашингтона России в просьбе обязаться не принимать Украину в НАТО. Европейские лидеры заявляли, что Украина не может вступить в НАТО в ближайшие годы и такой вопрос не стоит на повестке дня; Олаф Шольц и его предшественница Ангела Меркель прекрасно понимали, что тема вступления Украины в НАТО – красная линия для руководства России. Но тем не менее США и решили действовать без оглядки на младших партнеров из Европы. Результатом стала военная спецоперация.

На российскую спецоперацию Евросоюз отреагировал вынужденно. Страны Европы ввели множество санкций против России, под давлением США начали поставлять Украине свои последние танки и даже договорились дать Киеву статус кандидата в члены ЕС. Несмотря на эту огромную поддержку, Украина все еще недовольна. Ее посол в Германии Андрей Мельник ругает Шольца за недостаточную помощь и критикует НАТО за то, что альянс принимает в свои ряды Финляндию и Швецию, но не принимает Украину. Пока Европа опустошает свои арсеналы, ее экономика постепенно идет на дно. Известная своим экспортом Германия впервые с момента своего объединения испытывает дефицит внешнеторгового баланса. Канцлер Шольц уже предупредил, что повышение цен на энергоносители может вызвать социальный взрыв. Если так плохи дела в самой финансово стабильной стране Евросоюза, то говорить об остальной Европе излишне. Рост цен в еврозоне достиг рекордных 9%. В Эстонии, Латвии и Литве инфляция уже превышает 20%.

Переговоры Шольца, Макрона и представителей ЕС с Зеленским 30 июня 2022 года

Если посмотреть в глобальной исторической перспективе, можно сказать, что украинский проект Европы оказался провальным. Даже если подстрекателем и главным спонсором антироссийских движений в Украине были США, Евросоюз несет ответственность. Украина оказалась не просто провалом ЕС, подобным тому, какой США получили в Афганистане: европейцы, стараясь упрочить влияние на Украину, потеряли куда более ценные связи с Россией, оставили себя без дешевой нефти и сейчас рискуют остаться без газа. Все это бьет по экономике Евросоюза и угрожает ее политической стабильности. Пока что протесты в ЕС удается сдерживать демонизацией России и образом "Украины-жертвы". Но европейский зритель очень быстро может устать от чужих проблем и пойти против своего правительства. При самом экстремальном сценарии социально-экономические потрясения могут привести к сменам власти и выходу отдельных стран ЕС из его состава.

Анализируя такие перспективы, еврочиновникам было бы уместно задуматься, стоит ли одна Украина того, чтобы рисковать своим благополучием и будущими 500-миллионого союза. Если они не хотят оставаться пешками Большого брата, а стать хозяевами своей жизни, задуматься рано или поздно придется.