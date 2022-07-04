В Казахстане готовы к многостороннему сотрудничеству с Россией

4 июл. 15:58

В Екатеринбурге состоялась встреча премьер-министров России и Казахстана Михаила Мишустина и Алихана Смаилова.

В ходе беседы премьер Казахстана отметил, что основной целью правительств двух стран является полная реализация поставленных.

"В текущем году это наша с вами третья встреча. Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, направлено на углубление нашего экономического сотрудничества", - цитирует Смаилова ТАСС.

Премьер Казахстана обратил внимание на то, что в период с января по май 2022 года товарооборот между странами вырос на 5%, превысив более $9 млрд.

Он также подчеркнул, что правительство Казахстана нацелено на многоплановую работу для обеспечения динамичного развития стратегического партнерства между РФ и Казахстаном по всем направлениям.