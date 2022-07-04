Мишустин: укрепление дружбы с Казахстаном является безусловным приоритетом

4 июл. 15:57

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым заявил, что укрепление дружбы с Казахстаном является для России приоритетом.

"Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - сказал он.

Мишустин отметил, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества Москвы и Нур-Султана.

"Переориентация товарных потоков - это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", - подчеркнул российский премьер.