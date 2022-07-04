"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в попытке государственного переворота

4 июл. 15:43

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию и ее сторонников в попытке государственного переворота и захвата власти.

"Вчерашние события в конечном итоге показали, что "Национальное движение" и их сателлиты не имеют никакого ресурса осуществить в стране переворот и революцию. Общество увидело, что тема кандидатства в члены ЕС является лишь придуманной ширмой для радикальной оппозиции", - цитирует его РИА Новости.

По словам Кобахидзе, используя эту тему, пытаются достичь своих узкопартийных целей - осуществить госпереворот и захватить власть.

Напомним, на саммите 23 июня лидеры Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.