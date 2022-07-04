Турецкая партия начала кампанию по выходу страны из НАТО

4 июл. 15:44

Партия Vatan развернула в крупных городах Турции масштабную кампанию по выходу республики из НАТО, сообщает издание Aydınlık.

Отмечается, что главы отделов партии в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне заявили, что поддержка данной кампании отражает требования жителей страны.

"Кампания "Выйдем из НАТО!", развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях", – пишет издание.

Стоит напомнить, что не представленная в парламенте страны партия Vatan активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством.