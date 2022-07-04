"Ахмат" сменил тренера-аналитика

4 июл. 14:59

Новым тренером-аналитика футбольного клуба "Ахмат" стал Антон Мельниченко. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте грозненского клуба.

На этом посту Мельниченко заменил Максима Карасикова, покинувшего команду по семейным обстоятельствам. "Мы благодарим Максима Витальевича за совместную работу и приветствуем в нашем коллективе Антона Владимировича!, - сказано в заявлении.

Ранее Антон Мельниченко работал с тренерским штабом "Ахмата" в системе юношеской и молодежной сборных России.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 "Ахмат" занял седьмое место в чемпионате России, набрав 42 очка.