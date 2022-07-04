Баку и Тегеран сверяют часы

4 июл. 15:00

Азербайджан и Иран акцентруют внимание на важность укрепления двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и интересах, сообщил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тегеране.

Он отметил, что стороны на переговорах в очередной раз подчеркнули важность территориальной целостности двух стран, сообщает агентство IRNA.

"В новую эпоху в центре внимания должны быть региональные форматы. В ближайшее время в Тегеране состоится встреча глав МИД Ирана, Азербайджана и Турции", - сказал Абдоллахиян.

Также он рассказал о важности встречи экспертов высокого уровня в формате "3+3" между Азербайджаном, Арменией, Грузией, Россией, Ираном и Турцией, а на следующем этапе - на уровне глав МИД.

Кроме того, Абдоллахиян подчеркнул, что энергетика и транзит являются двумя ключевыми вопросами в экономическом сотрудничестве Ирана и Азербайджана. Также он сообщил о процессе согласования вопроса обмена электроэнергией между Азербайджаном и Ираном в периоды пиковых нагрузок.

Министр добавил, что в ходе визита главы Минэнерго Ирана в Азербайджан будет достигнуто окончательное соглашение по этому вопросу, подытожив словами о значительном росте товарооборота между странами за последние месяцы.

В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал строительство первого моста между Восточным Зангезуром и Нахчываном через Иран.

По его словам, технические показатели по первому мосту уже согласованы, его строительство начнется в ближайшее время. Также он отметил, что строительство и совместное использование водных узлов, электростанций "Худаферин" и "Гыз галасы" - важные вопросы, стоящие на повестке дня между двумя странами.

Кроме того, Байрамов добавил, что Баку приветствует конструктивную позицию Тегерана в отношении участия и сотрудничества в региональных форматах, включая "3+3", в ближайшем будущем Иран примет у себя очередную встречу в рамках этого механизма.