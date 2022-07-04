Израиль и Польша договорились полностью нормализовать отношения

4 июл. 14:40

В понедельник, 4 июля, состоялся телефонный разговор президентов Израиля и Польши Ицхака Герцога и Анджея Дуды. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского государства.

В ходе беседы стороны договорились о полной нормализации отношений между двумя странами. В частности, достигнута договоренность о возвращении польского посла в Израиль и израильского посла в Польшу.

"Президент Герцог в рамках совместной инициативы с премьер-министром, главой МИД Израиля (Яиром Лапидом - прим. ред.) запросил возвращения посла Польши. Президент Дуда согласился, что польский посол должен быть назначен в скором времени, и объявил, что новый назначенный израильский посол в Польше в ближайшие несколько дней представит свои верительные грамоты", - приводит сообщение канцелярии ТАСС.

Напомним, в 2021 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении срока реституции, лишающий евреев права на получение собственности, которая была утрачена их близкими во время Второй Мировой войны. После этого прежний посол Израиля был отозван из Польши "для бессрочных консультаций".