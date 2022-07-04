Шарль Мишель созвонился с Ильхамом Алиевым

4 июл. 14:40

Глава Европейского совет Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил сам Мишель в своем Twitter.

"Обсудил с президентом Азербайджана все вопросы брюссельской повестки диалога Азербайджана и Армении. Отметил важность для ЕС стабильного, безопасного и мирного Южного Кавказа. Мы продолжим поддерживать вопросы, связанные с гуманитарными вопросами, связью и границами, а также будущим мирным соглашением", - написал он.

Мишель также подчеркнул, что для Евросоюза имеет важное значение обеспечение стабильности мира и безопасности на Южном Кавказе.