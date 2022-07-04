Взрыв газа произошел в доме в Таганроге

4 июл. 14:31

В многоквартирном доме в Таганроге в квартире на первом взорвался газ, после чего начался пожар. Погиб один человек.

"В 13.15 поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома на улице Победы, 101 в Таганроге. В 13.25 локализация на площади 40 квадратных метров… На месте обнаружен погибший, личность устанавливается", - сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Пожар, который как сообщил источник, произошел после того, как "газ взорвался в квартире", ликвидирован.