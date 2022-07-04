Меликов поручил помочь семье из Донбасса получить российской гражданство

4 июл. 14:28

Семье беженцев из Донбасса помогут с получением гражданства России, об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Семья из четырех человек, в том числе глухонемые родители, девочка 7 лет и бабушка пенсионного возраста, вынуждены были покинуть свой дом в Донецке и попали в Дагестан, где их разместили в одном из спортивных баз Избербаша. Меликов познакомился с ними в рамках рабочей поездки в город на прошлой неделе.

Сергей Меликов поблагодарил министра спорта Сажида Сажидова и руководство спортивной базы за созданные для гостей условия и поручил Минтруду Дагестана совместно с Управлением Федеральной миграционной службы России по республике оказать поддержку семье из Донбасса.