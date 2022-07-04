В гостинице в Турции случился пожар

4 июл. 13:57

В ночь с 3 на 4 июля на территории отеля в турецком Сиде произошел пожар. Об этом сообщает TourDom.ru.

"В 4:00 выключилось электричество, и сотрудники начали открывать двери в номера и всех выводить на улицу", - цитирует руководителя турагентства "Смайл-трэвел" Ирину Давыдову РИА Новости.

По ее словам, по всей территории распространился едкий дым.

Глава турагентства отметила, что туристов разместили на лужайке, ближе к пляжу, раздали сухие пайки и воду, а затем там же в баре накрыли столы к завтраку. Позже было разрешено зайти в номера, чтобы собрать свои вещи. В настоящее время туристов переселяют в другие отели.

В результате пожара никто не пострадал.