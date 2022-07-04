Рекордный рост цен на топливо в Британии привел к блокировке дорожно-транспортных магистралей

4 июл. 14:03

В Британии протестующие блокируют магистрали в разных частях страны из-за рекордного роста цен на топливо, что приводит к хаосу на дорогах, сообщает издание Daily Telegraph.

Отмечается, что участники данной акции уже заблокировали движение в обоих направлениях в районе Севернского моста на трассе М4, идущей от западного Лондона до юго-западного Уэльса.

"Сегодня возможны заторы на дорогах: запланированы акции протеста на мосту Принца Уэльского на трассе М4 и перекрытие дорог на отдельных участках трасс М5/М4/М32", - пишет местная полиция в Twitter-аккаунте.

Как пишет газета, протесты вызваны недовольством жителей Королевства взлетевшими ценами на топливо. Так, в воскресенье стоимость бензина и дизеля вновь побили рекорд, достигнув 191,5 пенса (около $2,3) и 199 пенсов (около $2,4) за литр.

По словам главы британской НКО FairFuelUK Говарда Кокса, демонстрации направлены против "отвратительного хронического манипулирования ценами на топливо и полного отсутствия контроля со стороны нашего оторванного от реальности правительства".