В Иране сообщили о стремлении США давить на него с помощью договора по СВПД

4 июл. 13:47

США стремятся получить инструменты, которые можно было бы использовать для давления на Иран в рамках будущего соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди.

"Иран хочет, чтобы таких инструментов у США не было", - сказал он.

Маранди подчеркнул, что Исламская Республика хочет, чтобы в случае достижения соглашения оно было бы полностью реализовано. "Поэтому Иран стремится заключить такое соглашение, которое было бы подкреплено достаточными гарантиями со стороны США, а санкции были бы сняты таким образом, чтобы положить конец расстройству иранской экономики", - цитирует РИА Новости советника делегации переговорщиков от Ирана.



Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в Дохе 29-30 июня.