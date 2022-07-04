Визовый центр Греции возобновил работу в России

4 июл. 13:48

Греция возобновила выдачу виз россиянам, консульства страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске с 27 июня не принимали документы на визы у россиян «по техническим причинам», пишет ТАСС.

В посольстве Греции в России подтвердили, что визовый центр возобновил работу. "Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому (что) уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо", - заявила секретарь посольства Греции Деспина Николаиду.

Отметим, что 27 июня российский посол в Греции Андрей Маслов сообщил, что страна перестала быть благоприятной для отдыха россиян из-за волна русофобии.

Ранее АТОР назвала Грецию одним из наиболее привлекательных направлений для российских туристов в этом году.