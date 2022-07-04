В список для параллельного импорта включили Siemens и исключили Duracell

4 июл. 13:34

Минпромторг РФ скорректировал перечень для перечень товаров для параллельного импорта, обновленный список направлен на регистрацию в Минюст.

"Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

Он добавил, что также будет разрешен параллельный импорт товаров Lego. Из списка исключаются те компании, которые гарантируют поставки в РФ, среди них производитель аккумуляторов и батарей Duracell, производитель насосов Wilo, бренд средств детской гигиены Merries.

По словам министра, из России ушли порядка 0,6% зарубежных компаний. "На самом деле, чтобы сложилась картина – если всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний", - заявил Мантуров.