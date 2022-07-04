Израиль возобновит авиасообщение с Турцией спустя 15 лет

Возобновление авиависообщения между Турцией и Израилем послужит нормализации двусторонних отношений после 15-летнего перерыва. Также Анкара и Тель-Авив возобновят сотрудничество в области гражданской авиации, пишет Cumhuriyet.

В издании отметили, что израильская и турецкая стороны, которые встретятся 4 июля, будет обсуждаться увеличение частоты регулярных рейсов и урегулирование вопросов безопасности пассажиров.

Напомним, авиаперевозчики из Израиля не совершали полеты в Турцию с 2007 года. Все это время авиасообщение между странами выполнялось только с турецкой стороны.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, восстановление турецко-израильских отношений идет активно.



"Можно сказать, оно продвигается семимильными шагами. Я думаю, его ускорит объявленное сегодня создание ближневосточного военного блока – высшая стадия того, какой может быть нормализация отношений с арабскими странами. Я уверен, что Турция тоже захочет войти в такой альянс. Не обязательно напрямую, поскольку она является членом НАТО, но сближение с Израилем точно усилится", - ожидает Лев Спивак.



"В отношениях с Турцией у Израиля замешано разнохарактерные интересы. Помимо уже упомянутого военного интереса, существует нефтегазовая тема, в которой у Турции с Израилем много общего, но есть и некие взаимные противоречия. Разумеется, будущее отношений будет зависеть от решения этих вопросов. В первую очередь сейчас, конечно, ожидается повышение дипломатического статуса представительства, возможно, до полноценного посольства", - сообщил он.



Также президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" отметил, что несмотря на ухудшение отношений двух стран в прошлом транспортное сообщение между ними никогда не прекращалось. "На самом деле ведь не все 15 лет с 2007 года наши отношения были уж очень плохие, периодически они улучшались. Туризм в Турцию все эти годы никогда не падал. Количество рейсов сезонно, может быть, и сокращалось, но в основном оставалось постоянным", - заключил лев Спивак.