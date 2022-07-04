Оппозиция проводит акцию протеста возле офиса ЕС в Ереване

4 июл. 12:55

У офиса делегации Европейского союза в Ереване проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Оппозиционеры вышли на мероприятие с портретами своих сторонников, которые в настоящее время находятся под арестом.

Один из организаторов акции протеста, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арам Вардеванян заявил, что собравшиеся на акции протеста люди намерены услышать мнение Евросоюза по поводу финансируемых европейской стороной судебных реформ на фоне отставки главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна.

"Мы до сих пор не слышали оценок ЕС. Посол ЕС (в Армении Андреа Викторин - прим. ред.) не объясняет, так ли должна выглядеть в ее представлении судебная реформа", - цитирует Вардеваняна РИА Новости.

По его словам, если Андреа Викторин не даст свою оценку состоянию судебной системы, то будет нести ответственность за все те неправомерные действия, которые совершал Гагик Джангирян.