В Казахстане заявили о хищении имущества в воинских частях Минобороны

4 июл. 12:56

Главная военная прокуратура Казахстана сообщила о хищениях в воинских частях министерства обороны республики. Сейчас проводятся проверки обеспечения их сохранности, сообщает пресс-служба надзорного органа.

"По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено 8 уголовных дел", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что расследованием занимаются специальные прокуроры.