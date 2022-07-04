Глава МИД Турции рассказал, от чего зависит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

4 июл. 12:35

Швеции и Финляндии для вступления в НАТО предстоит выполнить все обязательства в рамках трехстороннего меморандума с Турцией. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, если этого не произойдет, Турция не поддержит членство двух скандинавских стран в НАТО.

Чавушоглу подчеркнул, что в отношениях Анкары со Стокгольмом и Хельсинки имеют место две проблемы - поддержка этими государствами Рабочей партии Курдистана (РПК) и эмбарго на поставки оборонной продукции в Турцию.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что Швеция и Финляндия, как вероятные союзники Турции по НАТО, обязаны уважать позицию Анкары, в том числе в вопросах, которые касаются национальной безопасности. "Лидеры этих стран согласились не оказывать какую-либо поддержку террористическим организациям. Вместе с тем, Швеции и Финляндии нужно обновить национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома. Могу сказать, что меморандум с Турцией отвечает интересам обеих стран", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Напомним, 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали меморандум, учитывающий требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.