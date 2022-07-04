Дачников в Караганде эвакуируют из-за лесного пожара

4 июл. 12:45

В Караганде горит лесопосадка по улице Осевая, началась эвакуация жителей ближайших дачных участков, сообщает Ekaraganda.kz.

"Создан оперативный штаб. В ликвидации пожара задействованы силы ДЧС, лесхоза и 10 единиц техники. Временно перекрыта автодорога. Начата эвакуация дачников. Ситуацию держу на контроле", – сообщил глава Караганды Ермаганбет Булекпаев.

Тушение пожара затруднено из-за сильного ветра.

Сообщение о том, что на территории учреждения "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" горят трава и деревья поступило в понедельник около полудня по местному времени.