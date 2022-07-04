Москвичей на фоне жары ждут грозы

4 июл. 12:37

На этой неделе в Москве на фоне жары до 32 градусов ожидаются дожди и грозы, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В понедельник в столице жарко и сухо, плюс 30-32, северный ветер 5-10 м/с. Во вторник днем плюс 29-31 градусов, переменная облачность, возможны грозы с порывами юго-западного ветра до 12-17 м/с.

Позднякова отметила, что в среду к Москве будет приближаться холодный атмосферный фронт, днем возможен кратковременный дождь, температура воздуха 27-29 градусов, по области - 25-30 градусов.

Холодный атмосферный фронт пересечет город в четверг, облачность увеличится, начнутся более интенсивные дожди, ветер сменится на северо-западный. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

"Восьмого числа дневная температура будет на 1-2 градуса ниже, 24-26 градусов", - сообщила синоптик. По ее словам, это 2-3 градуса выше климатической нормы.