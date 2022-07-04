Украина захотела восстановить свои позиции в Африке

4 июл. 12:19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Африку приоритетом номер один в качестве географического направления.

Ранее президент этой страны Владимир Зеленский заявил, что Кулеба в ближайшее время совершит турне по странам Субсахарской Африки.

"Моя личная амбиция – реализовать видение президента о восстановлении позиций Украины в Африке. По сути, мы там почти с нуля начинаем, потому что все потеряно за годы, и даже нет людей, кого посылать туда работать. Поэтому на самом деле это приоритет номер один как географическое направление", - цитирует его РИА Новости.