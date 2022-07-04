Иран снижает цены на нефть, конкурируя с Россией за Китай

4 июл. 12:11

Иран из-за конкуренции в Россией за рынок Китая увеличивает размер дисконта на экспортируемую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Iranian Light и Iranian Heavy продаются примерно на $10 за баррель дешевле фьючерсов на Brent, до начала событий на Украине дисконт составлял $4-5 за баррель. С учетом скидки цена иранской нефти примерно сопоставима с ценой контрактов на поставки российской Urals в августе.

Китай является ключевым нефтяным рынком для попавших под санкции России и Ирана, при этом в КНР прогнозируется рост спроса на топливо.

Согласно данным независимого агентства Kpler, Иран в мае и июне экспортировал в Китай более 700 тыс баррелей нефти в сутки.