В Северной Осетии будет построен фармзавод

4 июл. 12:06

Более 985 миллионов рублей направят на строительство фармацевтического завода в Алагирском районе Северной Осетии. Предприятие будет выпускать медицинские инфузионные растворы и концентраты, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам заседания совета по инвестициям под председательством руководителя региона Сергея Меняйло.

Планируется, что завод будет возведен к 2024 году.

"Общая стоимость проекта составляет 985,1 млн рублей. Инвестиционный проект был одобрен советом, для строительства фармацевтического завода будет предоставлен земельный участок на окраине селения Майрамадаг", - приводит сообщение ТАСС.