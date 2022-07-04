В Черном море завершилась активная фаза поиска пропавших туристов

4 июл. 11:58

В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, пропавших в результате непогоды в Черном море. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что теперь поиском будут заниматься маломерные и проходящие судна в акватории Черного моря и наземные группы по береговой линии.

Ненайденными на данный момент остаются четыре человека, передает ТАСС.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в акваторию Черного моря смыло течением реки две легковых машины. На момент происшествия в салонах было семь человек, включая трех детей. В ходе поисковых работ был спасен мужчина и обнаружены тела двух женщин.