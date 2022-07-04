ВЦИОМ: 40% россиян обсуждают с друзьями политику

4 июл. 11:47

Чаще всего россияне с друзьями и знакомыми говорят о детях, политике и работе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

При встрече с друзьями 54% россиян говорят о детях, 40% - о политике, 37% -о работе, 33% - о книгах, кино, музыке, по 32% о домашнем хозяйстве, товарах, и ценах. Также четверть россиян обсуждают с друзьями последние события в городе, вспоминают прошлое, говорят о болезнях. Обсуждают женщин и мужчин 23% опрошенных, столько же говорят об автомобилях, мотоциклах и другой технике. Спорт является темой для беседы 19% россиян, одежда - 13%, приметы и сны - 10%.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ. Предельная погрешность опроса с вероятностью 95% не превышает 2,5%.