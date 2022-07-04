Врач рассказал о способах пережить жару

4 июл. 11:43

Для того чтобы избежать теплового удара необходимо пить больше воды, сообщил кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

"Жидкость будет уравновешена. Она будет входить в организм, а лишняя выходить с потом для того, чтобы выровнять температуру организма и не получить тепловой удар", - приводит слова собеседника Lenta.ru.

Далее Кондрахин отметил, что воду необходимо употреблять маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице. В сутки следует выпивать около двух литров.

Далее врач рекомендовал не покидать помещения с 12 до 18 часов. В заключение собеседник агентства призвал исключить физические нагрузки в жару, так как это может привести к перегреву организма.